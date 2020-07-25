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رئيس البرازيل يُعلن تعافيه من كورونا

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أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم السبت، أن نتيجة اختباره الجديد للكشف عن جاءت سلبية (غير مصاب)، وذلك بعد أن تأكدت إصابته بالفيروس في 7 الشهر الحالي.

 

وكتب بولسونارو عبر تويتر: «نتيجة اختبار فيروس كورونا- سلبية. أتمنى يومًا طيبًا للجميع»، وأرفق المنشور بصورة تظهره مبتسما ورافعا إبهامه إلى الأعلى في إشارة للرضا.

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وكانت ثلاثة فحوص سابقة خضع لها

بولسونارو منذ إصابته، ظهرت إيجابية.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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