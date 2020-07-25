حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15.86 مليون والوفيات 639188 عالمياً

أظهر أحدث إحصاء لرويترز، اليوم السبت، أن أكثر من 15.86 مليون شخص أصيبوا بإشكال كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 639188 بسيط توفوا جراء الإصابة بالفيروس، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في

ديسمبر كانون الأول عام 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة 145429 حالة وفاة، وأربعة ملايين و 128918 حالة إصابة، وجاءت البرازيل فى المركز الثانى مسجلة 85238 حالة وفاة، ومليونى و 343366 حالة إصابة.وجاءت الهند فى المركز الثالث، مسجلة 31358 حالة وفاة ومليون و 336861 حالة إصابة، وحالة روسيا فى المركز الرابع مسجلة 13046 حالة وفاة و 800849 حالة إصابة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.