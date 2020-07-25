أظهر أحدث إحصاء لرويترز، اليوم السبت، أن أكثر من 15.86 مليون شخص أصيبوا بإشكال كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 639188 بسيط توفوا جراء الإصابة بالفيروس، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين فيديسمبر كانون الأول عام 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة 145429 حالة وفاة، وأربعة ملايين و 128918 حالة إصابة، وجاءت البرازيل فى المركز الثانى مسجلة 85238 حالة وفاة، ومليونى و 343366 حالة إصابة.
وجاءت الهند فى المركز الثالث، مسجلة 31358 حالة وفاة ومليون و 336861 حالة إصابة، وحالة روسيا فى المركز الرابع مسجلة 13046 حالة وفاة و 800849 حالة إصابة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15.86 مليون والوفيات 639188 عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.