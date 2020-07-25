الإمارات وتركمانستان تبحثان سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي من رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، مستوى تطور العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.



وناقش الجانبان وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واستعرضا تطورات وباء "كورونا" على الساحة الدولية وتجربة البلدين

في التعامل معه إضافة إلى آليات احتواء آثاره في العالم على مختلف المستويات.

وأعرب رئيس تركمانستان- بمناسبة هذه الأيام المباركة- عن تمنياته أن يعم الخير والبركة والسلام الشعوب الإسلامية وبلدانهم وشعوب العالم أجمع وينعموا بالاستقرار والأمان والازدهار، وأن يحفظ الله تعالى البشرية من وباء "كورونا" ويعجل برفع هذه الجائحة عن العالم.