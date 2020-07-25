قرر الرئيس الجامبي أداما بارو رفع حالة الطوارئ العامة في بلاده التي فُرضت للحد من انتشار كورونا المستجد ، وأوضح بيان للرئاسة الغامبية أنه تم بموجب هذا القرار استئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية العادية، في ظل تدابير الصحة والسلامة الصارمة توقيا من موجة ثانية لانتشار كورونا.
ودعا الرئيس بارو جميع الغامبيين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية اللازمة
عامة في غامبيا وفقًا لدستور عام 1997، يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 170 حالة مع 101 حالة نشطة و 7 حالات محتملة، إضافة إلى 64 حالة تعافٍ و5 حالات وفاة .
وكان مكتب الرئيس الغامبي قد أعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا في بلاده منذ خمسة أشهر، وهي بذلك أول حالة طوارئ
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط إجراءات وقائية.. جامبيا تُعلن استئناف كافة الأنشطة بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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