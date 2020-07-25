قوات الدفاع المدني السعودية تُعلن جاهزيتها لحج هذا العام

أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام 1441هـ، حيث عملت في الجانب الوقائي فرق الإشراف الوقائي، على متابعة اشتراطات السلامة في المشاعر المقدسة ومقرّات الجھات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، قبل وصولهم، للتأكد من توفر جميع إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق

وإزالة أي مسببات للخطورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، السبت، أن فرق الدراجات النّاریة تشارك في تنفیذ أعمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة، ومتابعة سـلامة تجھیزھا، وتوفر وسائل الإطـفاء فیھا والـكشف عـلى الـتمدیـدات الكھـربائیة ومـخارج الـطوارئ، فـضلًا عـن

تجھیز فـرق الـدرّاجات الناریّة بوسائل الإطـفاء، للاستفادة من قـدرتھا على التحرك في الأماكن المختلفة كفرق للتدخل الأولي لمباشـرة الـبلاغـات عـن الحوادث في اللحـظات الأولى مـن وقـوعھا.

وقد أكد وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن، الجمعة، أن المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ولا استثناءات لأحد في موسم حج عام 1441 هـ.