ألمانيا تبحث إلزام العائدين إليها بعد قضاء العطلة بفحوص كورونا

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وأضاف سبان، لإذاعة دويتشه فونك، أن الحكومة تريد فعل كل ما هو ممكن لوقف انتشار الفيروس مع الحرص على احترام الحقوق الأساسية.

وقال “نتحقق أيضا مما إذا كان ممكنا من الناحية القانونية إلزام الناس بإجراء الفحص لأن ذلك سيكون تعديا على الحرية”.

وأردف سبان، وهو من أبرز المحافظين الذين تتزعمهم المستشارة أنجيلا ميركل، قائلا إن المحاكم تتحقق من كل إجراءات مكافحة كورونا لضمان أنها متناسبة في ضوء تأثيرها على الحقوق الأساسية.

كان سبان ونظراؤه في ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية قد اتفقوا على أن السلطات ستتيح للعائدين من العطلات الخضوع للفحص مجانا وطواعية.

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ويمكن للعائدين من دول مصنفة على أنها عالية المخاطر، ومن بينها الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا، الخضوع للفحص فورا فيما سيتسنى للعائدين من باقي الدول إجراء الفحص في غضون ثلاثة أيام.

يذكر أن وزير المال الألماني، أولاف شولتز، صرح منتصف الشهر الماضي أن “ألمانيا في وضع يمكنها تفادي موجة ثانية من فيروس كورونا”، محذرا أن “غياب لقاح مضاد للفيروس يعني أن التباعد الاجتماعي وإجراءات الفحص والتتبع أمر ضروري”.

وأضاف شولتز، قائلا: “نحن نتعايش مع الفيروس وهو ما أصفه بأنه وضع طبيعي جديد. ولن يتغير إلا عندما يكون لدينا علاجات طبية جديدة وعندما يكون لدينا لقاح طالما لم يحدث ذلك علينا تنظيم حياتنا لتجنب موجة ثانية”.

وتابع شولتز، قائلا: إن “فرص تجنب موجة ثانية من الفيروس في البلاد “كبيرة جدا”.