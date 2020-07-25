هذه نتيجة فحص الـ PCR لرئيس البرازيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو السبت أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجري له جاءت سلبية وذلك بعد أسابيع من بقائه رهن العزل الصحي في مقر إقامته إثر إصابته بالفيروس.

وظهر بولسونارو في صورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ومعه علبة من عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا الذي ينسب إليه الفضل في تعافيه من المرض رغم عدم وجود دليل علمي عن فاعليته.

وقال بولسونارو في نص مرفق مع الصورة إن نتيجة فحص كورونا جاءت سلبية.

ولم يحدد الرئيس البرازيلي موعد اجراء الفحص ولم يقدم تفاصيل أخرى.

ومنذ ذلك الحين يخضع لعزل صحي جزئي في المقر الرئاسي ويقوم بمهامه الرسمية عبر مؤتمرات الفيدبو. لكنه كان يخرج من مقر الإقامة بين الحين والآخ