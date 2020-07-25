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4 إصابات جديدة بكورونا بجهة بني ملال والحالات قيد العلاج ترتفع الى 21 حالة

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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أكدت التحاليل المخبرية، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس المستجد بجهة بني ملال خنيفرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 194 حالة منذ تفشي وباء كورونا المستجد.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد أكدت التحاليل المخبرية إصابة سيدة من بني ملال، ويتعلق الأمر بشابة عشرينية من جماعة أولاد امبارك، كانت تحت المراقبة بجناح الأمراض الصدرية، فيما تم تسجيل 3 حالات بإقليم خنيفرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المصالح الصحية استنفرت عناصرها من أجل حصر لائحة المخالطين، في حين تم الاحتفاظ بالحالات في قاعة الحجر الصحي في المستشفى الجهوي في بني ملال والمستشفى الإقليمي بخنيفرة.

هذا وارتفع بذلك عدد الإصابات بجهة بني ملال خنيفرة إلى 194 حالة منذ تفشي وباء كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات قيد العلاج 17 حالة بخنيفرة، وحالة واحدة بخريبكة، و3 حالات ببني ملال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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