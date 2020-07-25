4 إصابات جديدة بكورونا بجهة بني ملال والحالات قيد العلاج ترتفع الى 21 حالة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 194 حالة منذ تفشي وباء كورونا المستجد.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد أكدت التحاليل المخبرية إصابة سيدة من بني ملال، ويتعلق الأمر بشابة عشرينية من جماعة أولاد امبارك، كانت تحت المراقبة بجناح الأمراض الصدرية، فيما تم تسجيل 3 حالات بإقليم خنيفرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المصالح الصحية استنفرت عناصرها من أجل حصر لائحة المخالطين، في حين تم الاحتفاظ بالحالات في قاعة الحجر الصحي في المستشفى الجهوي في بني ملال والمستشفى الإقليمي بخنيفرة.
هذا وارتفع بذلك عدد الإصابات بجهة بني ملال خنيفرة إلى 194 حالة منذ تفشي وباء كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات قيد العلاج 17 حالة بخنيفرة، وحالة واحدة بخريبكة، و3 حالات ببني ملال.
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