كورونا في الجزائر.. 605 إصابة بالفيروس في 24 ساعة الأخيرة

سجلت 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 383 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

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