الـPJD يجدد شراكته وتعاونه مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

تم أمس الجمع ، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين حزب العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحت إشراف الأمين العام لحزب “المصباح” سعد الدين العثماني، والأمين العام لنقابة الاتحاد عبد الإله الحلوطي.

وتسعى الاتفاقية، إلى تطوير التعاون بين الهيئتين، على مستوى تبادل الخبرات وخصوصا في المسألة الاجتماعية.

وقال سعد الدين العثماني، بالمناسبة، إن الاتفاقية التي تم توقيع صيغتها المحيّنة، بعد الصيغة السابقة الموقعة سنة 2008، تأتي في سياق الحاجة لمراجعة بعض الأمور، التي تربط بين الهيئتين، خاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تطور وضع كل من الهيئتين على المستوى السياسي.

وأضاف العثماني، في تصريح لموقع حزبه، أن تحيين الشراكة، يروم رفع درجة ومستوى التعاون بين الهيئتين، لاسيما في ظل وجود كثير من القضايا التي تجمع بين الطرفين على مستوى الرؤية، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية إلى جانب باقي القضايا السياسية و الاقتصادية.