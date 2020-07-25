الصحة: مؤشر انتقال الفيروس ارتفع.. وطنجة سجلت 37 إصابة لكل 100 ألف مواطن- فيديو

كشفت وزارة الصحة، في تصريحها الأسبوعي بشأن مستجدات وباء كوفيد 19 في المغرب، عن ارتفاع مؤشر انتقال الفيروس، بعدما عرف تراجعا خلال الأشهر الماضية ما قبل رفع الحجر الصحي.

وفي التصريح الأسبوعي الثاني، ​أكد معاذ لمرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، أن مؤشر r0 بلغ وإلى غاية يوم الأربعاء الماضي قيمة 1.11.

كما بين المرابط، أن الستة أسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات المسجلة والتي تعادل ما تم تسجيله خلال ثلاثة أشهر التي قبلها.

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من جهة أخرى أشار المرابط إلى أن معدل الإصابة التراكمي بين المغاربة بلغ 49.5 بالنسبة لكل 100 ألف نسمة.

وأشار المتحدث إلى أنه وخلال الأسبوع الأخير فقط، توسعت خريطة الأقاليم والعمالات التي سجلت بها أكثر من 7 حالات إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة، حيث يبلغ هذه النسبة 37.87 بطنجة أصيلة، و37.63، و27.77 بفاس، و13.41 بالداخلة، و11.94 بجرادة و9.39 بالدار البيضاء.