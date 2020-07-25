القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستضيف جمعية الثقافة العربيّة، مساء اليوم السبت الساعة 19:30 بتوقيت القُدس، حلقة نقاش، حول كتاب د. عزمي بشارة "صفقة ترامب - نتنياهو". ويشارك في الندوة؛ الكاتب أنطوان شلحت، والباحث معين الطاهر، والباحث علي حبيب الله.

وجاء في نصّ الدعوة التي نشرتها الثقافة العربيّة: "يقوم عزمي بشارة، في هذا الكتاب، باستعراض أهم المبادرات الأميركيّة لحل القضيّة الفلسطينيّة منذ عام 1967، ليُبيّن الخطورة والمنعطف اللذين تمثلهما ما اصطلح عليه "صفقة ترامب – نتنياهو" الأخيرة".

وأضافت الجمعية: "كما يتحدث بشارة عن الإستراتيجيّة المأمول أن ينخرط الفلسطينيون فيها، في أماكن وجودهم كافة في معركتهم ضد نظام الأبارتهايد العنصري".

ستُبث الحلقة النقاشيّة عبر صفحة "جمعية الثقافة العربيّة" في "فيسبوك" بالبث المباشر، وتُدرج هذه الحلقة ضمن فعاليات معرض الكتاب الثاني التابع للجمعيّة ويُشار إلى أن الكتاب متوفر في المعرض.