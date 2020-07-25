شكرا لقرائتكم خبر عن إجتماع مغلق بين أردوغان والسراج في اسطنبول والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 قالت وسائل إعلام تركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقد اجتماعًا، اليوم السبت، في مدينة إسطنبول، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

ونشرت الرئاسة التركية تغريدة عبر حسابها باللغة العربية على موقع ”تويتر“ جاء فيها:“الرئيس أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج“. Advertisements وجرى اللقاء داخل ”قصر وحيد الدين“ في إسطنبول، بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام. ولم تفصح وسائل الإعلام عن أجندة أو نتائج هذا الإجتماع المغلق .

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