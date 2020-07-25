ملف إيران يهيمن على قائد عسكري أمريكي لإسرائيل

السبت 25 يوليه 2020

هيمن الملف الإيراني على زيارة رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك أ. ميلي إلى إسرائيل، وفق تقرير لموقع العين الإخبارية .



وذكر التقرير أن زيارة رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيش الأمريكي جاءت في وقت ازداد فيه التوتر بين إسرائيل من جهة وإيران وحليفتها منظمة حزب الله من جهة أخرى.

وكان المسؤول العسكري الأمريكي زار قاعدة "نفاتيم" الجوية في جنوبي إسرائيل حيث سبق لجيش الاحتلال إعلان وجود طائرات من طراز "إف 35" القادرة على الوصول إلى إيران.

وهذه هي الزيارة الثانية للجنرال مارك أ. ميلي، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإسرائيل منذ توليه مهام منصبه مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019.

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وأجرى الجنرال ميلي محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشاركة رئيس الأركان الإسرائيلي، وذلك إلكترونيًّا عبر نظام الفيديو كونفرانس، وتداول معه موضوع إيران والتحديات الأمنية في المنطقة.

كما التقى الجنرال ميلي مع رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين.

وقال أفيف كوخافي: "تحدثت مع الجنرال ميلي عن مختلف التهديدات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، وعن الردود عليها - سواء كانت قريبة أو بعيدة".

وأضاف أن للجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي مصالح مشتركة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع زعزعته على يد إيران وأتباعها