شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتوعد برد مشروع على إغلاق قنصليتها في هيوستن والان نبدء بالتفاصيل

أعربت الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لدخول الولايات المتحدة مباني القنصلية العامة الصينية في هيوستن بولاية تكساس بالقوة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج ون بين فى صفحة سؤال وجواب نشرت عبر موقع الوزارة الإلكتروني مساء اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن بكين سترد ردا مشروعا وضروريا. وقدمت الصين "شكاوى رسمية" لدى الولايات المتحدة.

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