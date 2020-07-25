شكرا لقرائتكم خبر عن في إجراء مماثل.. موظفو قنصلية أمريكا في تشنغدو يستعدون للمغادرة أمام المئات والان نبدء بالتفاصيل

تجمع مئات الأشخاص خارج القنصلية الأمريكية في تشنغدو اليوم السبت بينما يستعد الموظفون الأمريكيون للمغادرة بعد أن أمرت الصين بإغلاق القنصلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمت إزالة الشعار الأمريكي من على المبنى، لكن العلم الأمريكي ظل بالقرب من المدخل. وأقامت الشرطة حواجز وقطعت حركة المرور من الشارع أمام المبنى اليوم السبت، في حين حث العشرات من ضباط الأمن المتفرجين على مواصلة التحرك بعد التقاط الصور ومقاطع الفيديو.

وطلبت الصين أمس الجمعة، من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنجدو بجنوب غرب الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي على خلفية أنشطة القنصلية غير القانونية، وردا على تصرفات الولايات المتحدة التي طلبت من الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن بولاية تكساس.