شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى في تحطم طائرة فوق مبنى سكني بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
قالت الشرطة الألمانية اليوم السبت إن طائرة صغيرة سقطت فوق سطح مبنى سكني في ولاية شمال-الراين وستفاليا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة طفل.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن النيران اشتعلت في سطح المبنى السكني الذي يقع في بلدة فيسيل بعد أن اصطدمت الطائرة الخفيفة به.
وقال شهود لوسائل إعلام محلية إن الطائرة كانت قد اصطدمت بمنطاد قبل وقت قصير من سقوطها.
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