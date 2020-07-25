تطبيق إلكتروني يتتبع كورونا عبر ضربات القلب

لندن ـ وكالات: يعتقد العلماء أن التغيرات في معدل ضربات القلب والنشاط وأنماط النوم قد تكون عوامل مؤثرة للغاية في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد. ولهذا السبب يعمد علماء من جامعة كينج بلندن، الآن إلى تجريب تطبيق مجاني يدعى ماس ساينس لتعقب الإشارات الحيوية لآلاف الأشخاص عبر ساعة فيت بيت. وفقاً للعلماء قد يستغرق الفيروس عدة أيام لتظهر الأعراض على حامله، لكن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء قد تكون قادرة على اكتشاف علامات العدوى غير المرئية في وقت مبكر، وقد يكون التطبيق الجديد الذي يمكن تحميله على ساعة فيت بيت الذكية قادراً على القيام بهذه المهمة. وبحسب قائد الدراسة الدكتور آموس فولارين، فإن الاطلاع على التغييرات في ضربات القلب والنشاط وعوامل جسدية أخرى، عبر التطبيق يمكن أن يكون مفيداً في تحديد المصابين بعدوى كورونا قبل ظهور الأعراض وعزلهم عن الآخرين، وبالتالي الحد من انتشار الفيروس على نطاق واسع. وتظهر بعض الأبحاث المبكرة أن بيانات معدل ضربات القلب أثناء الراحة وغيرها من المؤشرات الصحية الرئيسية، التي تقدمها الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعة الذكية، لديها القدرة على تحديد المصابين بفيروس كورونا قبل ظهور الأعراض.