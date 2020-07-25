توقعات متشائمة للتجارة العالمية جراء كورونا.. وزيادة قياسية في الإصابات حول العالم

- روسيا تبدأ اختبارات لقاح ثان

ـ شفاء 692 مصابا في الكويت

ـ وفاتان و462 إصابة جديدة في البحرين

ـ ارتفاع حالات الشفاء إلى 32 ألفا في مصر

ـ الإصابات في أميركا تتجاوز أربعة ملايين

ـ 1156 وفاة جديدة في البرازيل

ـ تحذيرات من موجة ثانية في ألمانيا

ـ قواعد صحية جديدة في بريطانيا

ـ مركز طوارئ لدور المسنين بملبورن

ـ الصين تسجل 34 إصابة جديدة ـ ولايات هندية تشكو نقص الدواء

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير نصف سنوي صادر أمس الاول إن التجارة العالمية تضررت بفعل قيود جديدة ومتراكمة على الاستيراد في الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصادات إلى إعادة بناء في ظل أزمة كوفيد19. لكنها قالت إن بعض قيود التصدير المفروضة على كمامات الوجه الجراحية والأدوية والمعدات الطبية في وقت مبكر من حدوث الجائحة تراجعت. وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة خلال عرض التقرير للدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 164 “على الرغم من أن الأثر الكامل للجائحة لم ينعكس بعد في إحصاءات التجارة، فمن المتوقع أن يكون كبيرا”.

من جهة أخرى، أظهر إحصاء لرويترز أن نحو 40 دولة في العالم سجلت زيادات قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأيام السبعة الماضية وهو ضعف الرقم تقريبا مقارنة بالأسبوع السابق مما يشير إلى أن الجائحة تتفشى بوتيرة أسرع في كل مناطق العالم. وقد وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 15,967,039 حتى إعداد الخبر، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 643,366 حالات. ولا يزيد معدل الحالات في دول هيمنت على عناوين الأخبار عالميا بسبب تفشي المرض على نطاق واسع فيها فحسب، مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند، بل أيضا في أستراليا واليابان وهونج كونج وبوليفيا والسودان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكستان وإسرائيل من بين دول أخرى.

وتشهد دول عديدة، لا سيما تلك التي خفف فيها المسؤولون في وقت سابق إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل العام، ذروة ثانية لتفشي المرض بعد أكثر من شهر من تسجيل الأولى. وتظهر بيانات رويترز، التي تجمعها من تقارير رسمية، أن هناك زيادة مطردة في عدد الدول التي تسجل أعداد زيادة يومية قياسية لحالات الإصابة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 على مدى الشهر المنصرم. وسجلت سبع دول على الأقل تلك الزيادات قبل ثلاثة أسابيع وزاد عددها قبل أسبوعين إلى 13 دولة على الأقل ثم إلى 20 دولة قبل أسبوع وإلى 37 على الأقل في الأسبوع الأخير. ويقول خبراء في مجال الصحة ومسؤولون إن الأعداد الحقيقية لكل من الإصابات والوفيات بالمرض أكبر بكثير من المعلن دون شك يذكر خاصة في الدول التي لديها أنظمة صحية متواضعة. وفي هذه القصة، اقتصرت بيانات رويترز على الدول التي تقدم أعدادا يومية بصورة منتظمة. وعادة ما يتم رصد زيادة في عدد الحالات تسبق الزيادة في أعداد الوفيات بنحو أسبوعين.

خليجيا، سجلت الكويت، شفاء 692 حالة من فيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53.607 حالات وفي مملكة البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و462 إصابة جديدة.

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الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 31970 حالة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 38 حالة جديدة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 24إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 608. كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 675 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أعلى حصيلة يومية للإصابات، ووفاة 12 حالة.

دوليا، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت أربعة ملايين و24492 حالة بزيادة 72219 حالة على الإحصاء السابق وإن عدد حالات الوفاة ارتفع لـ 1113 حالة ليصل الإجمالي إلى 143868 حالة. وفي البرازيل قالت وزارة الصحة إنها رصدت 1156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

على صعيد متصل، انطلقت تحذيرات من حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا في ألمانيا في ظل عودة الإصابات اليومية للارتفاع مجددا، وهو ما اعتبره معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض أمرا مثيرا للقلق. في السياق، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، عن تشديد الإجراءات الصحية في المطارات والمرافئ بهدف تجنب عودة وباء كورونا عبر الحدود. بدورها، بدأت الحكومة البريطانية امس الاول بتطبيق قواعد جديدة تتضمن ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في المتاجر والبنوك وجمعيات البناء ومطاعم الوجبات السريعة بشكل إجباري. وفي روسيا، وافقت السلطات الصحية رسميا على بدء الاختبارات السريرية للقاح ثان ضد فيروس كورونا من إنتاج مركز فيكتور العلمي الحكومي الروسي للفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية، حيث سيتم تطعيم المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في التجربة باللقاح بعد غد في إطار بروتوكول الاختبارات السريرية.

وفي أستراليا، أعلن وزير الصحة جريج هانت أنه سيتم إقامة مركز خدمة طوارئ لدور رعاية المسنين في ملبورن، حيث تكافح ولاية فيكتوريا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد بلوغ الحالات النشطة إلى أكثر من 4000 حالة. وفي الصين أعلنت السلطات الصحية تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19. الى ذلك، رصدت الهند ما يربو على 49 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و740 وفاة في أكبر زيادة يومية في عدد الحالات، بينما يشكو المسؤولون في بعض الولايات من نقص الأدوية شديدة الأهمية لمن يعالجون في المستشفيات. وقال مسؤول كبير في الهيئة المسؤولة عن ضوابط الأدوية في ولاية مهاراشترا في غرب الهند “الطلب ضخم نظرا للزيادة السريعة في الحالات في الولاية”. وأضاف “إمدادات الدواء محدودة لكن الشركات أكدت لنا أنها ستوفر المزيد في غضون أسبوع”.