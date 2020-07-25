إصابة 26 عضوا وموظفا في برلمان زامبيا

لوساكا ـ رويترز: قال وزير الصحة في زامبيا إن الفحوص أثبتت إصابة 15 عضوا و11 موظفا في برلمان زامبيا بكوفيد 19 بعد أيام من تعليق الجلسات لوفاة عضو بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.
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