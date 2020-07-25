بينهم السفاح.. ثمانية نجوم عادوا ليواصلوا التألق في موطنهم

وشهدت قارة آسيا العديد من الأمثلة على عودة النجوم إلى الوطن، حيث يعود اللاعبون إلى نقطة البداية في رحلتهم مع هذه اللعبة.

وقام الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتسليط الضوء على ثمانية لاعبين قرروا العودة إلى بلادهم بعد سنوات من التألق خارج الوطن.



وتواجد ضمن القائمة نجم المنتخب الوطين العراقي السابق "السفاح" يونس محمود"، حيث كتب الموقع عنه قائلاً:

يعتبر يونس محمود من إيقونات كرة القدم العراقية، حيث ساهم في فوز منتخب العراق بلقب كأس آسيا 2007، وتألق أيضاً على مستوى الأندية، خاصة في قطر، حيث فاز بلقب الدوري ثلاث مرات في غضون خمسة مواسم.

وعاد يونس إلى العراق بعد كأس آسيا 2015 عندما انضم إلى نادي أربيل، ولكن مشاركته اقتصرت على مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، حيث شارك في ثلاث مباريات سجل خلالها هدفين في المباراة أمام آهال التركماني.



وأكد يونس عشقه لنادي الطلبة عندما للفريق في أيلول/سبتمبر 2015 حيث حمل شارة قائد الفريق وسجل ثلاثة أهداف ليساهم في حصوله على المركز الثالث.

وضمت القائمة ايضاً كل من: الإيراني علي دائي واللبناني رضا عنتر والاسترالي تيم كاهيل والاوزبكي ايغور سكيفرين والصيني زهينغ زهي والياباني شونسوكي ناكاماورا والصيني سون جيهاي.

