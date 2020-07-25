مطالبة نيابية بتحقيق عاجل بانهيار مبنى تابع لمديرية الشباب والرياضة في البصرة

طالبت لجنة الشباب والرياضة النيابية، السبت، بفتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار مبنى تابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة.

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب فتح تحقيق عاجل لكشف أسباب انهيار مبنى مؤجر على أرض تابعة لوزارة الشباب والرياضة ويعود لمديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة".

وأضاف أن "رئيس اللجنة عباس عليوي اتصل هاتفيا بمدير رياضة وشباب البصرة صادق الكناني للاطمئنان على العاملين في المبنى"، مؤكدا أن "على وزارة الشباب ومحافظة البصرة تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن أسباب انهيار المبنى الذي أودى بحياة أحد العاملين".

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ودعا الى "أعادة النظر بطريقة الاستثمار المعتمدة والمتابعة الفنية للمشاريع من قبل المستثمرين كي لا تتكرر الأخطاء"، مبديا استغرابه من "تنفيذ مشروع استثماري دون رقابة فنية ومتابعة هندسية".

وشدد عليوي على أن "ما حصل يجب أن يكون درسا للجميع وأنه يتطلب التفكير جديا بتكليف جهات استشارية تأخذ على عاتقها إعطاء الرؤية النهائية للمشاريع الاستثمارية للحيلولة دون تكرار الانهيارات التي قد يذهب ضحيتها الأبرياء".