الشعلة هي الاعلى.. تفاصيل الاصابات بكورونا في جانب الكرخ

أبو دشير -——- ٦
أبو غريب ——— ٢١
الاسكان ———- ١٣
الاعلام ———- ٥
البياع ———— ١١
التاجي ———- ٨
الحارثية ——— ١
الحرية ———- ٤٤
الخطيب ——— ٣
الدورة ———- ٣٣
الدولعي ——— ٨
الرحمانية ——- ٧
السيدية ——— ٢٤
الشالجية ——— ٤
الشرطة الخامسة ——- ١
الشرطة الرابعة ——— ٣
الشعلة ——— ٦١
الصالحية —— ٣
الطارمية ——- ٤٦
الطوبجي ——- ١٨
العامرية ——— ٤
العلاوي ——— ٤
الغزالية ——— ٤٩
القادسية ——- ١٠
الكاظمية ——- ٣٠
الكرخ ———- ٩
اللطيفية ——- ٨
المحمودية —- ٤٢
المكاسب —— ٢
المشاهدة —— ٢
المعالف ——- ٢
المنصور ———- ١٣
المواصلات —— ٥
النصر والسلام —— ١
الوشاش ———— ١٣
اليرموك ———- ٦
اليوسفية ——— ٦
جكوك ———— ١٠
حي التراث ——— ١
حي الجامعة —- ٨
حي الجهاد ——- ١١
حي الخضراء —- ١٠
حي العامل ——— ٣٨
حي العدل ——— ٢٩
حي الفرات ——— ١
سبع البور ———- ١
شارع حيفا ——— ٢
كرادة مريم ——- ٢
ناحية الرشيد —— ٥
مجمع الايادي السكني —— ٥
سكنة جانب الرصافة ——— ٢٧
محافظة ديالى ——- ١
محافظة ذي قار —— ١
أبو غريب ——— ٢١
الاسكان ———- ١٣
الاعلام ———- ٥
البياع ———— ١١
التاجي ———- ٨
الحارثية ——— ١
الحرية ———- ٤٤
الخطيب ——— ٣
الدورة ———- ٣٣
الدولعي ——— ٨
الرحمانية ——- ٧
السيدية ——— ٢٤
الشالجية ——— ٤
الشرطة الخامسة ——- ١
الشرطة الرابعة ——— ٣
الشعلة ——— ٦١
الصالحية —— ٣
الطارمية ——- ٤٦
الطوبجي ——- ١٨
العامرية ——— ٤
العلاوي ——— ٤
الغزالية ——— ٤٩
القادسية ——- ١٠
الكاظمية ——- ٣٠
الكرخ ———- ٩
اللطيفية ——- ٨
المحمودية —- ٤٢
المكاسب —— ٢
المشاهدة —— ٢
المعالف ——- ٢
المنصور ———- ١٣
المواصلات —— ٥
النصر والسلام —— ١
الوشاش ———— ١٣
اليرموك ———- ٦
اليوسفية ——— ٦
جكوك ———— ١٠
حي التراث ——— ١
حي الجامعة —- ٨
حي الجهاد ——- ١١
حي الخضراء —- ١٠
حي العامل ——— ٣٨
حي العدل ——— ٢٩
حي الفرات ——— ١
سبع البور ———- ١
شارع حيفا ——— ٢
كرادة مريم ——- ٢
ناحية الرشيد —— ٥
مجمع الايادي السكني —— ٥
سكنة جانب الرصافة ——— ٢٧
محافظة ديالى ——- ١
محافظة ذي قار —— ١
الوفيات:
-وفاة/٨٠سنة/انثى/الوشاش/محلة٦١٩
- وفاة/٥٦سنة/ذكر/شارع حيفا.
- وفاة/٨٥سنة/انثى/ابو غريب/الرضوانية/قرب مدرسة المأرب المختلطة.
- وفاة/٤٨سنة/المحمودية/حي المرتضى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.