الشعلة هي الاعلى.. تفاصيل الاصابات بكورونا في جانب الكرخ



أبو غريب ——— ٢١

الاسكان ———- ١٣

الاعلام ———- ٥

البياع ———— ١١

التاجي ———- ٨

الحارثية ——— ١

الحرية ———- ٤٤

الخطيب ——— ٣

الدورة ———- ٣٣

الدولعي ——— ٨

الرحمانية ——- ٧

السيدية ——— ٢٤

الشالجية ——— ٤

الشرطة الخامسة ——- ١

الشرطة الرابعة ——— ٣

الشعلة ——— ٦١

الصالحية —— ٣

الطارمية ——- ٤٦

الطوبجي ——- ١٨

العامرية ——— ٤

العلاوي ——— ٤

الغزالية ——— ٤٩

القادسية ——- ١٠

الكاظمية ——- ٣٠

الكرخ ———- ٩

اللطيفية ——- ٨

المحمودية —- ٤٢

المكاسب —— ٢

المشاهدة —— ٢

المعالف ——- ٢

المنصور ———- ١٣

المواصلات —— ٥

النصر والسلام —— ١

الوشاش ———— ١٣

اليرموك ———- ٦

اليوسفية ——— ٦

جكوك ———— ١٠

حي التراث ——— ١

حي الجامعة —- ٨

حي الجهاد ——- ١١

حي الخضراء —- ١٠

حي العامل ——— ٣٨

حي العدل ——— ٢٩

حي الفرات ——— ١

سبع البور ———- ١

شارع حيفا ——— ٢

كرادة مريم ——- ٢

ناحية الرشيد —— ٥

مجمع الايادي السكني —— ٥

سكنة جانب الرصافة ——— ٢٧

محافظة ديالى ——- ١

محافظة ذي قار —— ١ أبو دشير -——- ٦أبو غريب ——— ٢١الاسكان ———- ١٣الاعلام ———- ٥البياع ———— ١١التاجي ———- ٨الحارثية ——— ١الحرية ———- ٤٤الخطيب ——— ٣الدورة ———- ٣٣الدولعي ——— ٨الرحمانية ——- ٧السيدية ——— ٢٤الشالجية ——— ٤الشرطة الخامسة ——- ١الشرطة الرابعة ——— ٣الشعلة ——— ٦١الصالحية —— ٣الطارمية ——- ٤٦الطوبجي ——- ١٨العامرية ——— ٤العلاوي ——— ٤الغزالية ——— ٤٩القادسية ——- ١٠الكاظمية ——- ٣٠الكرخ ———- ٩اللطيفية ——- ٨المحمودية —- ٤٢المكاسب —— ٢المشاهدة —— ٢المعالف ——- ٢المنصور ———- ١٣المواصلات —— ٥النصر والسلام —— ١الوشاش ———— ١٣اليرموك ———- ٦اليوسفية ——— ٦جكوك ———— ١٠حي التراث ——— ١حي الجامعة —- ٨حي الجهاد ——- ١١حي الخضراء —- ١٠حي العامل ——— ٣٨حي العدل ——— ٢٩حي الفرات ——— ١سبع البور ———- ١شارع حيفا ——— ٢كرادة مريم ——- ٢ناحية الرشيد —— ٥مجمع الايادي السكني —— ٥سكنة جانب الرصافة ——— ٢٧محافظة ديالى ——- ١محافظة ذي قار —— ١ الوفيات:

-وفاة/٨٠سنة/انثى/الوشاش/محلة٦١٩

- وفاة/٥٦سنة/ذكر/شارع حيفا.

- وفاة/٨٥سنة/انثى/ابو غريب/الرضوانية/قرب مدرسة المأرب المختلطة.

- وفاة/٤٨سنة/المحمودية/حي المرتضى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.