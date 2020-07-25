اليمن.. صحوة حكومية في وجه الدور القطري المشبوه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت الحكومة اليمنية الشرعية تعرية الأدوار المشبوهة لدولة قطر، وذلك بدعمها الكبير للمليشيا الحوثية الانقلابية وتقديم خدمات للنظام الإيراني.

اليمن يواصل تعرية دور قطر المشبوه.. مؤامرات لخدمة إيران

وبعد أيام من اتهامات للمرة الأولى، أطلقها رئيس الحكومة معين عبدالملك اتهم فيها قطر بالتورط بدعم مليشيا الحوثي منذ وقت مبكر، وإضعاف الشرعية وخلق بؤر توتر في بعض المحافظات، جدد وزير الإعلام بالحكومة الشرعية فضح مؤامرات نظام الحمدين ببلاده.

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وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية، باتت تتناغم مع أجندة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني.