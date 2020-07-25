الإمارات وتركمانستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، خلال اتصالين هاتفين منفصلين، مع قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، سبل تعزيز علاقات البلدين.

وتلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، حيث بحث الجانبان السبل الكفيلة بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والوصول بها إلى مستويات أرحب بما يحقق رغبة قيادتي البلدين الصديقين والمصالح العليا لشعبيهما.

وأعرب الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف عن "تمنياته بدوام الصحة والسعادة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولشعب الإمارات مزيدا من التقدم والنماء".

وبدوره أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن "تمنياته بموفور الصحة والعافية لرئيس جمهورية تركمانستان وللشعب التركماني الصديق إطراد الرخاء والازدهار"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.





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وعلى صعيد متصل تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس قربان قولي بردي محمدوف.

وجرى خلال الاتصال بحث مستوى تطور العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.





كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واستعرض الطرفان تطورات وباء كورونا على الساحة الدولية وتجربة البلدين في التعامل معه إضافة إلى آليات احتواء آثاره في العالم على مختلف المستويات.