مسؤول أمريكي: حريصون على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

قال مسؤول أمريكي بارز، اليوم السبت، إن بلاده حريصة على استكمال إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

وأشار الملحق العسكري للولايات المتحدّة الأمريكية جيكوب دي إلى أن خطوة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حال اكتمالها، ستنعكس إيجابيا على علاقات البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف في تصريحات صحفية، عقب اللقاء جمعه برئيس هيئة الأركان السوداني محمد عثمان الحسين، أن بلاده حريصة على استكمال الإجراءات الخاصة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد أن جلسة المباحثات ناقشت مستقبل التعاون المشترك بين الخرطوم وواشنطن في المجالات العسكرية وفرص تطويرها مستقبلا.

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واعتمدت الإدارة الأمريكية ترشيح الدكتور نور الدين ساتي سفيرا فوق العادة، ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة.

وتعد الخطوة الأمريكية الأولى من نوعها منذ 24 عاما، بعد أن ظل التمثيل الدبلوماسي بين واشنطن والخرطوم على مستوى "قائم بالأعمال" نتيجة قطيعة البلدين الناجمة عن ممارسات نظام الإخوان البائد في السودان.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده قررت تبادل السفراء مع السودان بترفيع التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى درجة سفير.

وفي عام 1993، أدرجت واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب إيواء نظام الإخوان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، ولا تزال تبقي عليها.

ومع تمادي نظام الإخوان بالسودان في الممارسات الإرهابية، وعقب تورطه في محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، قامت واشنطن بإغلاق سفارتها في الخرطوم كنوع من الحظر الدبلوماسي عام 1996، وألحقتها بعقوبات اقتصادية شاملة بعد عام واحد، والتي رفعتها إدارة ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

