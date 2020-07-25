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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تركمانستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تركمانستان

متابعات_ الخليج 365

تلقّى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من قربان قولي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان، جرى خلاله بحث مستوى تطور العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز آفاق التعاون، والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

 

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كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

واستعرض الطرفان تطورات وباء " " على الساحة الدولية وتجربة البلدين في التعامل معه، إضافة إلى آليات احتواء آثاره في العالم على مختلف المستويات.

 

وأعرب رئيس تركمانستان - بمناسبة هذه الأيام المباركة - عن تمنياته أن يعم الخير والبركة والسلام الشعوب الإسلامية وبلدانهم وشعوب العالم أجمع وينعموا بالاستقرار والأمان والازدهار، متوجهاً إلى الله تعالى أن يحفظ البشرية من وباء "كورونا"، ويعجل برفع هذه الجائحة عن العالم.

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