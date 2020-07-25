خالد الجندي: تراب بيادة الجنود أعلى ١٠٠ مرة من التراب على وجوه الساجدين

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ببسالة وبطولات شهداء الوطن في بئر العبد الذين تصدوا إلى الإرهابيين المجرمين ممن يتاجرون بالدين.

وتابع:"المجرمون الخونة المارقون تجار الأديان التراب اللى على بيادة جنود بئر العبد أعلى مائة مرة من التراب اللى على وجه أى ساجد بين يدى الله عز وجل في هذا الوقت". حسبما نشر موقع "مصراوي".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس: أن مهمة العلماء في تجديد الخطاب الديني في إعمار الدنيا.

وتابع:" تفهم ابنك أن التراب اللى على وشه وهو ساجد بين يدى الله سبحانه وتعالى لا تساوى ذرة تراب على بيادة عسكري جندي في بئر العبد".

من جانبه، قال الداعية الشيخ رمضان عفيفي، إن ما نحن فيه من نعم الأمن والامان، وجيش وشرطة يضحون بالغالى والنفيس من أجل حماية تراب الوطن، يتطلب منا الشكر لله فى كل وقت، على هذه النعم، خاصة لما نشهده من حولنا من محاولة خطف البلد وتمزيقها.

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ونجحت القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء الماضي، قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة، ما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة.

ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى.

وأكدت القوات المسلحة على إستمرار جهودها في تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.