هزة أرضية بالدريوش.. قوتها 4.4 درجات

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجات، على سلم ريشتر اليوم السبت بعرض الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض الدريوش، وقعت زوال اليوم على الساعة الواحدة و13 دقيقة وثانية واحدة (بتوقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 24 كلم،عند التقاء خط العرض35.461 درجة وخط الطول 3.840 درجة.