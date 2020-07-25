تفاصيل جديدة: كتاب مرتقب عن هاري وميغان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشار كتابٌ أُّلِّف من دون مشاركة ومشاورة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل به، إلى أن هذين الأخيرين اللذين كانا "وحيدين" و"عرضة لضغوط" حاولا وضع الملكة إليزابيث الثانية في صورة وضعهما قبل أن يقررا الانسحاب من العائلة الملكية في كانون الثاني/يناير.

وقال الأمير هاري وهو السادس في ترتيب خلافة العرش البريطانية وزوجته ميغان ماركل عبر ناطق باسمهما إنهما لم يساهما في كتاب "فايندينغ فريدوم" الذي يصدر في 11 آب/ أغسطس ونشرت صحيفة "ذي تايمز" مقتطفات منه السبت. إلا أن أصدقاء للزوجين تحدثا إلى مؤلفي الكتاب أوميد سكوبي وكارولين دوراند.

وفي كتابهما الذي يميل إلى تأييد موقف الزوجين، أكد المؤلفان أن الأمير هاري (35 عاما) كان المحرك وراء قرار الانسحاب من العائلة الملكية في حين حملت الكثير من الصحف الشعبية البريطانية الممثلة الأميركية السابقة (38 عاما) مسؤولية ذلك.

ويأمل الكاتبان في أن يسمح عملهما في "تصحيح" الرواية حول هذا الحدث وهما يتناولان "التعب النفسي" للزوجين اللذين باتا يقيمان الآن في لوس أنجليس مع نجلهما آرتشي مع وصفهما بأنهما "وحيدان" و"عرضة لضغوط" داخل القصر الملكي.

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وجاء في الكتاب "كان بإمكانهما الاعتماد على حفنة صغيرة فقط من الأشخاص في القصر. وخارج هذه النواة الصغيرة لم تكن أي معلومة بأمان". وأفادا أن تسريبات كثيرة إلى الصحف كانت من فعل موظفين لم يتردد أصدقاء لدوق ودوقة ساسكس بوصفهم بأنهم "ثعابين".

وفي كتابهما قال سكوبي ودوراند إن هاري وجه رسالة إلكترونية إلى الملكة إليزابيث الثانية وإلى والده الأمير تشارلز ليبلغهما بنيته الابتعاد عن الواجبات الملكية وتمضية مزيد من الوقت في الخارج. وهو لم يدخل في التفاصيل في الرسالة "خشية من حصول عملية تسريب" مفضلا الحديث بها معهما مباشرة على ما جاء في الكتاب.

وأضاف "رغم التذكيرات العديدة لدى أجهزة والده" المكلفة تنظيم المواعيد الرسمية مع الملكة في مطلع كانون الثاني/يناير، لم ينظم أي لقاء ما أدى إلى الإعلان الصادم في الثامن من كانون الثاني/يناير الذي انتقدته الصحف البريطانية بشدة لأن الزوجين لم يبلغا الملكة به.