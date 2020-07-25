اخبار العالم

التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الظاهر بصعدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 25/تموز/2020، غارات على مواقع للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

Advertisements

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حو الخسائر التي أسفر عنها القصف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الظاهر بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا