شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مؤسسة وعي تقيم جلسة نقاشية عبر برنامج زووم والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 بعنوان/ كارثة على وشك الحدوث: فهم ازمة ناقلة صافر وآثارها، أٌقامت مؤسسة وعي تقيم جلسة نقاشية عبر برنامج زووم

Advertisements بإستضافة: ادم بارون محلل سياسي مختص بالشأن اليمني طارق حسان منسق إقليمي في الامم المتحدة لمنطقة غرب اسيا كريس كفولس مسؤول اقتصادي لدى السفارة الأمريكية في اليمن. ابراهيم جلال باحث غير مقيم - برنامج اليمن والخليج معهد الشرق الاوسط السبت٢٠٢٠.٧.٢٥ الساعة ٥:٠٠ عصرًا بتوقيت اليمن.

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