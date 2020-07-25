شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تحركات للمليشيا في سفيان بعمران والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 25/تموز/2020، غارات على تحركات للمليشيا في محافظة عمران شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرية حرف سفيان تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأشارت إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حو الخسائر التي أسفر عنها القصف

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