الرئيس البرازيلي يعلن تعافيه من كورونا

السبت 25 يوليه 2020

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تعافيه من عدوى فيروس كورونا المستجد.



وكتب بولسونارو اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اختبار كورونا الجديد جاء سلبيا. ولم يوضح الرئيس متى خضع لهذا الاختبار.

وأعلن بولسونارو قبل أسبوعين أنه أصيب بفيروس كورونا، وهو منذ ذلك الحين في الحجر الصحي في مقر الرئاسة في برازيليا. وجاءت عدة اختبارات في الأسابيع الماضية إيجابية.

وقلل بولسونارو في بداية الأمر من خطورة الفيروس باعتباره "إنفلونزا بسيطة"، ما أحدث ارتباكا بين السكان بشأن خطورة المرض.

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ووفقا لبياناته، تناول الرئيس البرازيلي دواء هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا المثير للجدل، والذي لم تُثبت بعد فعاليته ضد فيروس كورونا المستجد.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 29ر2 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس وصل إلى 85 ألفا و238 وفاة. وتعافى 69ر1 مليون من المصابين حتى الآن.

وأعلنت البرازيل قبل حوالي 21 أسبوعا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.