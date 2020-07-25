شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تركمانستان والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،اتصالاً هاتفياً من قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة.

وجرى خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات أرحب، بما يحقق رغبة قيادتي البلدين الصديقين والمصالح العليا لشعبيهما. Advertisements وأعرب قربان قولي بيردي محمدوف عن تمنياته بدوام الصحة والسعادة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولشعب الإمارات مزيداً من التقدم والنماء. بدوره، أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لرئيس جمهورية تركمانستان، وللشعب التركماني الصديق اطراد الرخاء والازدهار.

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