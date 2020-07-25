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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن وتضرر مزارع وممتلكات جراء سيول الأمطار في إب اليمنية والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
لقي مواطن حتفه، أمس الجمعة، جراء سيول جارفة ضربت مديريتي السدة والنادرة، شمالي محافظة إب (وسط اليمن).
وأكدت مصادر محلية أن سيولا جارفة ضربت أجزاء واسعة من مديريتي السدة والنادرة، بمحافظة إب، جراء الامطار الغزيرة هطلت امس الجمعة واستمرت إلى فجر اليوم السبت.
ووفق المصادر، توفي أحد المواطنين جراء تدفق سيول امطار غزيرة تسببت بتجريف مساحات كبيرة للأراضي الزراعية وتضرر عدد من المنازل في مديرية السدة، بمحافظة إب.
كما تسببت السيول بتجريف للطرقات الرئيسية والفرعية والجسور الفردية الرابطة بين ظفتي مصب وادي بناء الشهير.
وذكرت المصادر أن جسر المقالح الرابط بين مديريتي السدة والشعر، شمالي إب، آيل للسقوط، بعد انهيار معظم جدار الحماية والجدران الساندة للجسر
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