شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان الصومال يقيل رئيس الوزراء حسن علي خيري والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 نقلت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية عن رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن قوله، اليوم السبت 25 يوليو، إن المجلس أقال رئيس الوزراء حسن علي خيري بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته.

Advertisements وتابع رئيس البرلمان الصومالي للوكالة أن 170 نائبًا أيدوا سحب الثقة من الحكومة بينما اعترض ثمانية نواب. ونقلت عنه قوله أيضا "نحث رئيس الصومال على تعيين رئيس وزراء جديد"

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