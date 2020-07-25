شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 72 وفاة و2862 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، تسجيل 2862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 107573 حالة في جميع أنحاء البلاد. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 4284 حالة بعد تسجيل 72 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 73317 حالة بعد تسجيل 2049 حالة شفاء اليوم أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 72 وفاة و2862 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.