شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة "هانا" تتحول لإعصار وتتجه صوب تكساس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة هانا تحولت صباح اليوم السبت لأول إعصار في موسم أعاصير الأطلسي لعام 2020 ومن المتوقع وصولها لليابسة على ساحل ولاية تكساس الأمريكية بعد الظهيرة بالتوقيت المحلي أو في أول المساء.

وأضاف المركز أن الإعصار يقع على بعد نحو 144 كيلومترا إلى الشرق والشمال الشرقي من بورت مانسفيلد ومحمل برياح سرعتها القصوى تزيد عن 120 كيلومترا في الساعة.

وأشار المركز، ومقره ميامي، إلى أن من المتوقع أن يكتسب الإعصار قوة إضافية قبل وصوله لليابسة لكنه سيضعف سريعا لدى توغله فيها.