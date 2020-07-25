شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 5 كوريين جنوبيين اختطفوا من سفينة صيد بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أفرجت المجموعات المسلحة بالبينين اليوم عن 5 مواطنين كوريين جنوبيين كانت قد اختطفتهم في المياه قبالة دولة بنين الواقعة في غرب أفريقيا.

وأوردت وكالة الأنباء البينينية اليوم انه تم إطلاق سراح الكوريين الجنوبيين من جنوب نيجيريا، بعد حوالي شهر من اختطافهم اثر مهاجمة الجماعة المسلحة لسفينة صيد تبلغ حمولتها 994 طنا وكان على متنها 30 من أفراد الطاقم ولكن تم اختطاف ستة منهم فقط من بينهم مواطن غاني.

وأشارت إلى أن الكوريين الجنوبيين المفرج عنهم بصحة جيدة، فيما نقل المختطف الآخر، وهو مواطن غاني، بأمان إلى سفارة غانا لدى نيجيريا.