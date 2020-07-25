إيران تكشف لأول مرة عن 'مخطط أمريكي' قبل اعتراض طائرة الركاب الأخيرة

أکد رئیس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، أن "الأمريکیین سعوا للوصول إلى أهدافهم المقيتة المخطط لها في اعتراض طائرة الركاب الإيرانية عبر توفير التمهيدات لوقوع خطأ محتمل".

وقال قاليباف، في تغريدة له على "تويتر": إن "الأمريكيين كاذبون بأن مقاتلتيهم كانتا تحلقان وفق المعايير الطبيعية في حين أن قائد طائرة شركة ماهان تلقى إنذارين TCAS بسبب اقتراب المقاتلتين من جناح واسفل الطائرة اكثر من الحد اللازم".

وأضاف "لقد تابعت في اتصال مع مسؤول عمليات شركة ماهان تفاصيل المغامرة التي قام الإرهابيون الأمريكيون مساء الخميس الماضي، حيث سعوا للوصول إلى اهدافهم المقيتة المخطط لها عبر توفير التمهيدات لوقوع خطأ محتمل".

Advertisements

وقال رئيس البرلمان الإيراني "لاشك أن أي جريمة للأمريكيين ستسرع الانهيار المذل لمستكبري المنطقة خاصة الكيان الصهيوني البغيض".

وكانت وسائل إعلام رسمية في إيران قالت إن مقاتلة أمريكية على الأقل اقتربت على نحو خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، وأعلنت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة بأنها ستقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بعد التهديد والتعرض لطائرة الركاب الإيرانية المدنية من قبل مقاتلة أمريكية في الأجواء السورية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على "مسافة آمنة".