وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات موزعة كالتالي:

- 272 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية • مدينة الصدر 130 حالة ضمن محلات 556, 579, 517, 521, 557, 553, 530, 548, 515, 569, 529, 545, قطاعات 57, 78, 55, 26, 64 • الشعب 20 حالة محلة 317, 357, 365, حي البساتين, حي اور, البنوك, حي سومر, حي المهدي , حي العقاري



• الاعظمية 14 حالة محلة 314, 315, 312 • الاعظمية 14 حالة محلة 314, 315, 312 • الزعفرانية 22 حالة محلة 979, 954, 962, 977, الزراعي • الكرادة 4 حالات محلة 912, 901, • الطالبية حالة واحدة محلة 323 • الامين 4 حالات محلة 741, 735, 751, • الكرخ الحرية حالة واحدة • الفضيلية حالة واحدة محلة 753 • بغداد الجديدة 11 حالة محلة 702, 703, 721 • الصليخ حالة واحدة محلة 326 • جسر ديالى حالة واحدة • الكفاح حالتين محلة 129, 110 • الكرخ الغزالية 3 حالات • المدائن حالة واحدة قرية سعيدة • النهروان 5 حالات الزراعي • حي الزهراء 3 حالات محلة 756, 759, 771 Advertisements • شارع فلسطين 5 حالات محلة 508, 503, 505 • بسماية 6 حالات عمارة 110, 101 • زيونة 7 حالات محلة 714, 718, 710, • سبع قصور حالة واحدة الزراعي • القاهرة 3 حالات محلة 324, 309, • القادسية حالة واحدة محلة 606 • الغدير حالة واحدة محلة 706 • الكرخ حي الجهاد حالة واحدة محلة 877 • قرية الانتصار حالة واحدة • الكيلاني حالة واحدة محلة 143 • الكرخ الدورة حالتين محلة 836, • البلديات 15 حالة محلة 726, 742, 738, 729, • الكرخ الكاظمية حالة واحدة محلة 415 • العبيدي حالة واحدة الزراعي • الحسينية حالة واحدة محلة 212 • الكرخ حي العامل حالة واحدة محلة 805

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 16605 توفي منهم 908 للاسف فيما اكتسب الشفاء 12255 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3442".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة: المصابون بكورونا اليوم من هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.