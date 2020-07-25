بعد اضرام النار به.. مقتل شخص بهجوم مسلح في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين يستقلان دراجة نارية أضرموا النار بشخص قبل أن يوجه اسلحتهم تجاهه، ما ادى الى مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث جنائي وهو طلب ثار"، مؤكدا أنه "تم فتح تحقيق على الفور لكشف من أرتكب الجريمة".