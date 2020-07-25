شاب يقتل ابنه وزوجة أخيه وينتحر في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شابا اقدم على قتل ابنه البالغ من العمر ستة اشهر وزوجة أخيه في قضاء قلعة سكر شمال ذي قار".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الشاب بعد اكمال جريمتيه اقدم على الانتحار".