ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية في منفذ أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة ضبطت حاويتين محملتين بمواد غذائية (زيتون معلب المنشأ مصر)و(حمص مجروش المنشأ الهند) منتهية الصلاحية ومعدة للتهريب".وأوضحت، "تمت عملية الضبط وفق معلومات شعبة استخبارات أم قصر شكلت على أثرها لجنة للكشف ومعرفة محتوى الحاويتين عضويتها هيأة المنافذ الحدودية ومدير كمرك المنفذ وشرطة الكمارك وممثل شعبة الاستخبارات والتي أثبتت صحة المعلومات ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية معدة للتهريب".

وتابعت، "تم ختم الحاويتين بالختم الكمركي من قبل لجنة الكشف وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لغرض عرضها أمام أنظار القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".