لماذا أغلق الأمن الأردني فروع نقابة المعلمين بالمملكة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية، السبت، فرعي نقابة المعلمين في إربد والمفرق، فيما أكدت مصادر أن القرار شمل كل الفروع، تنفيذا لقرار النائب العام الخاص بوقف مجلس نقابة المعلمين الإخواني، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

نقابة المعلمين بالأردن.. جشع إخواني يدمر حلم "السنوات العشر"



وقال رئيس نقابة المعلمين الفرعية في إربد شرف عبيدات إنه حاول الاتصال بكل أعضاء مجلس النقابة لإبلاغهم بما يجري بالفروع، لكنهم لا يجيبون على هواتفهم.

من جانبه، أكد رئيس فرع نقابة المعلمين بالمفرق عمر شعبان أن الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق مقر الفرع، وأبلغته أن قرارا قد صدر من قبل محكمة أمن الدولة بشأن هذا.