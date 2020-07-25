انت الان تتابع الدبلوماسيون الصينيون غادروا قنصليتهم في هيوستن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مبنى القنصلية العامة الصينية في هيوستن

غادرت مجموعة الدبلوماسيين الصينيين، مبنى القنصلية العامة الصينية في هيوستن بالولايات المتحدة، التي تم إغلاقها بقرار من السلطات الأمريكية.

وقالت صحيفة "هيوستن كرونيكل، إنه كان من المفترض أن يغادر موظفو البعثة الدبلوماسية المبنى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت موسكو). وقبل ذلك بوقت قصير، أغلقت الشرطة المنطقة المجاورة للمبنى، وبعد مرور بعض الوقت غادرت ثلاث شاحنات صغيرة مبنى القنصلية، اثنتان منها بأرقام دبلوماسية.

ووفقا للصحيفة، في حوالي الساعة 4:40 بعد الظهر، دخل العديد من الأشخاص المبنى من الباب الخلفي، وكان من بينهم، مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

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وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن بعض الأشخاص، يحتمل أن يكونوا من موظفي الحكومة الأمريكية، حاولوا بالقوة فتح الباب الخلفي للقنصلية الصينية.

ويوم الأربعاء، قالت الولايات المتحدة إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما دفع الصين إلى التهديد بالرد على هذه الخطوة بالمثل.

وبعد ذلك، قررت الصين في إجراء مماثل، إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو. وأوضحت الخارجية الصينية في بيان لها صباح الجمعة: "أبلغت وزارة الخارجية الصينية السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إقامة وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو".