تفاصيل بلاغ جديد يتهم الهارب معتز مطر بالتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية للتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية

أعتاد على مهاجمة وطنه مقابل حفنة من الأموال، فراح يلقى التهم ويشكك في المشروعات القومية مقابل مساندة جماعات الإخوان الإرهابية.. معتز مطر مذيع قنوات الإخوان "الشرق" التى تبث من قطر وتركيا.



بدوره، تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام حمل رقم 18766 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب معتز مطر بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واستهداف المؤسسة العسكرية والتأمر مع جهات أجنبية معادية لمصر لتهديد المصالح العليا للبلاد ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق اغراضها الإجرامية.

وقال محمود في بلاغه، أن العميل الهارب معتز مطر المتواجد حاليا فب تركيا والمذيع بقناة الشرق الإخوانية الممولة من جهاز المخابرات التركى والقطرى يحرض على الدولة ومؤسساتها من خلال برنامجه المشبوه الذي يقدمه على شاشة القناة اللإخوانية الداعمة لللإرهاب الموجه ضد مصر وانه عميل يتأمر على مصر من خلال تعاونه العلنى مع جهات أجنبية خارجية معادية لمؤسسات الدولة المصرية وأنه يعترف بتلك الخيانة علنا.

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وأوضح، أن الهارب والذي سبق وأن تقدم ضده ببلاغات عديدة لتحريضه ضد مصر والصادر ضده أحكام بالادانة في تلك القضايا يتلقي تكليفات من المخابرات التركية بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قياداتها وتعمده لنشر أخبار كاذبة ومغلوطة عن الجيش المصري لإحباط الروح المعنوية للمصريين وإثارة الشائعات والبلبلة في وسط المواطنين وبث أخبار مغلوطة وكاذبة عن الوضع الداخلي للبلاد لاثارة الرأى العام في تلك المرحلة التى تواجه فيها مصر مؤمرات خارجية لزعزعة امنها واستقرارها.

وأضاف البلاغ أن العميل الهارب معتز مطر يتلقي تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم، مشيرا إلى أن العميل معتز مطر يرتكب يوميا تلك الجرائم في حق وطنه والعقوبات على تلك الجرائم تصل للإعدام.



وأكد محمود في بلاغه أن الأتهامات الموجهه للعميل الهارب معتز مطر تتمثل في التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع جهاز المخابرات التركي والقطرى مقابل أموال يتلقاها بصفة دورية للاضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في واقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ معتز مطر، ووضع أسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.