تفاصيل بلاغ جديد يتهم الهارب معتز مطر بالتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية للتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية

أعتاد على مهاجمة وطنه مقابل حفنة من الأموال، فراح يلقى التهم ويشكك في المشروعات القومية مقابل مساندة جماعات الإخوان الإرهابية.. معتز مطر مذيع قنوات الإخوان "الشرق" التى تبث من قطر وتركيا.
بدوره، تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام حمل رقم 18766 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب معتز مطر بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واستهداف المؤسسة العسكرية والتأمر مع جهات أجنبية معادية لمصر لتهديد المصالح العليا للبلاد ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق اغراضها الإجرامية.
وقال محمود في بلاغه، أن العميل الهارب معتز مطر المتواجد حاليا فب تركيا والمذيع بقناة الشرق الإخوانية الممولة من جهاز المخابرات التركى والقطرى يحرض على الدولة ومؤسساتها من خلال برنامجه المشبوه الذي يقدمه على شاشة القناة اللإخوانية الداعمة لللإرهاب الموجه ضد مصر وانه عميل يتأمر على مصر من خلال تعاونه العلنى مع جهات أجنبية خارجية معادية لمؤسسات الدولة المصرية وأنه يعترف بتلك الخيانة علنا.
وأوضح، أن الهارب والذي سبق وأن تقدم ضده ببلاغات عديدة لتحريضه ضد مصر والصادر ضده أحكام بالادانة في تلك القضايا يتلقي تكليفات من المخابرات التركية بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قياداتها وتعمده لنشر أخبار كاذبة ومغلوطة عن الجيش المصري لإحباط الروح المعنوية للمصريين وإثارة الشائعات والبلبلة في وسط المواطنين وبث أخبار مغلوطة وكاذبة عن الوضع الداخلي للبلاد لاثارة الرأى العام في تلك المرحلة التى تواجه فيها مصر مؤمرات خارجية لزعزعة امنها واستقرارها.
وأضاف البلاغ أن العميل الهارب معتز مطر يتلقي تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم، مشيرا إلى أن العميل معتز مطر يرتكب يوميا تلك الجرائم في حق وطنه والعقوبات على تلك الجرائم تصل للإعدام.
وأكد محمود في بلاغه أن الأتهامات الموجهه للعميل الهارب معتز مطر تتمثل في التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع جهاز المخابرات التركي والقطرى مقابل أموال يتلقاها بصفة دورية للاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في واقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ معتز مطر، ووضع أسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل بلاغ جديد يتهم الهارب معتز مطر بالتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية للتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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