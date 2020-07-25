شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب الإخوان .. تقرير يكشف علاقة الجماعة بالخوارج ومخططاتها لتدمير الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول تقرير صادر عن مؤسسة ماعت ، نشأت جماعة الإخوان الإرهابية ، مؤكدا أن تلك الجماعة أسست على نهج الخوارج، واستخدمت العنف لتحقيق مشروعها الإرهابي، فصنفت على قوائم الإرهاب في معظم دول العالم، بعدما تبين أن جماعة الإخوان نشأت منها أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم.

وأضاف التقرير أن هذه الجماعة الإرهابية، لها جذور تمتد إلى " الخوارج " الذين قامت على أفكار جميع حركات التكفير فى التاريخ الاسلامى ، إضافة إلى المشروع الإرهابي التي تسعى جماعة الإخوان تنفيذه في المنطقة بدعم وتمويل من قطر وتركيا، وهو ما عملت عليه جماعة الإخوان طوال السنوات الماضية، إذ تسعى جماعة أن الإخوان لتدمير الدول واستقرارها، إلا أن مصر أوقفت وتصدت لكل مخططاتها الإرهابية بسقوط حكمها إلى الابد.

وتابع التقرير، أن جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت التنظيمات المسلحة والمتطرفة، واستغلال الأوضاع المضطربة في المجتمع، من أجل الوصول إلى السلطة وتدمير أي مقومات للدول على حساب مصلحتها الشخصية.

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