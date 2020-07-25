شكرا لقرائتكم خبر عن الأماني والمعاني.. مجموعة فاركو للأدوية توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور شيرين حلمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فاركو للأدوية، اليوم السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ مذكرة تفاهم مع الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في حضور السفير أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والسفير محمد خير الأمين العام المساعد، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، والأستاذ الدكتور مير حمزة، وذلك لإنشاء معمل مركزي في مقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة لتدريب طلاب كلية الصيدلة . ووفقاً للمذكرة أيضا، يتم إنشاء معامل أبحاث في مجال النانو تكنولوجي والعقاقير الطبية، وكذلك التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركزاً لإعداد القادة وعمل تحاليل سيكومترية، ورصد وتدريب الخلايا العصبية والتدريب علي التفكير الإبداعي وحل المشكلات لتكون بذلك مدينة العلمين الجديدة مركزاً للذكاء الاصطناعي وكذلك لإعداد القادة والمبدعين وذلك لتحقيق خطة مصر لتكون من بين الدول العشر العظمي في ٢٠٣٠ . Advertisements

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